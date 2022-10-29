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В Севастополе после атаки беспилотников вновь запустили паромы и катера

Власти города: в Севастополе открыли рейд после атаки беспилотников, суда ходят по графику
Рейд был временно закрыт после атаки украинских беспилотников на военные объекты Черноморского флота России. В результате повреждения получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Рейд (водное пространство у входа в бухту. — РБК) в Севастополе вновь открыт после утренней атаки украинских беспилотников в акватории Севастопольской бухты, катера и паромы ходят по графику. Об этом говорится в сообщении правительства города в телеграм-канале.

«На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику», — сказано в сообщении.

Утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты. В то же время местные власти сообщили о перекрытии рейда и о приостановке движения катеров и паромов.

Позднее губернатор рассказал, что атака БПЛА в акватории города была самой массированной с начала спецоперации, а ее целями были военные объекты Черноморского флота России. По данным Минобороны, в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной. Там уточнили, что подвергшиеся террористической атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках зерновой сделки.

Накануне Развожаев продлил действие в Севастополе режима желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 12 ноября. В Крыму аналогичный режим продлили до 7 ноября. На всем полуострове с середины октября введен средний уровень реагирования.

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Севастополь рейд беспилотники Военная операция на Украине
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