В Щучьем Курганской области мужчина открыл стрельбу из карабина рядом со школой

В Курганской области мужчина открыл стрельбу рядом со школой

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На одной из улиц города Щучье на западе Курганской области мужчина открыл стрельбу по автомобилям из похищенного оружия, сообщается в телеграм-канале полиции региона. В результате инцидента никто не пострадал, добавили в ведомстве.

«По имеющейся информации, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления житель Щучьего 2003 года рождения стрелял из оружия, которое незадолго до этого похитил из автомобиля местного жителя», — говорится в сообщении.

Молодого человека задержали сотрудники полиции и Росгвардии. Стрелок пытался скрыться в лесу, там его и заблокировали. У него изъяли карабин и патроны к нему.

Как уточняет портал 45.ru со ссылкой на пресс-службу правительства области, мужчина стрелял из карабина рядом со школой.

«Так как рядом с местом стрельбы находилось здание школы № 1, были приняты дополнительные меры по отмене занятий. Пострадавших нет. Занятия в школе возобновлены», — сообщили власти.

В конце сентября в Ижевске произошла стрельба в школе. В результате погибли 18 человек, из них 11 — дети, пострадали более 20 человек. Огонь открыл местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев. После нападения он покончил с собой. Позднее стало известно, что Казанцев страдал шизофренией.