Глава МВД сообщил о предотвращении 40 случаев стрельбы в школах за 5 лет

За последние пять лет МВД предотвратило 40 случаев стрельбы в школах, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Чтобы подобные инциденты не происходили, необходима комплексная профилактическая работа, считает министр

Владимир Колокольцев (Фото: Global Look Press)

Образовательные учреждения нельзя превращать в тюрьму, выставив вокруг отряд вооруженных полицейских, и чтобы избежать случаев массовой стрельбы в школах, необходима комплексная профилактическая работа, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, передает корреспондент РБК с правительственного часа в Думе. Министр сообщил, что с 2017 года МВД предотвратило 40 подобных инцидентов.

Только с начала текущего года главы районных администраций и директора школ получили 7 тыс. обращений от правоохранителей с указанием слабых мест в обеспечении безопасности детей, отметил Колокольцев. Также МВД займется мониторингом социальных сетей, чтобы выявлять «лиц, склонных к суицидальным поступкам, и тем более склонных к убийству других детей».

Министр пожаловался, что в МВД не передают данные о состоящих на учете в психоневрологических диспансерах. Он считает, что при наличии такой информации сотрудники правоохранительных органов смогли бы предотвратить гораздо больше инцидентов со стрельбой. По мнению Колокольцева, несмотря на принцип о неразглашении врачебной тайны, данные о психически больных МВД должно получать, возможно, стоит это право закрепить на законодательном уровне.

«Здесь комплекс должен быть мероприятий и законодателей, и медицины, и правоохранителей, и общественных организаций. Потому что вот эти криминальные личности на фоне острого психоза или другого психического заболевания сами по себе ниоткуда не берутся. Ну, соседи видят, что человек ведет себя неадекватно, ну, обратите внимание, не проходите мимо», — призвал министр.

В России в последние годы произошло несколько случаев массовой стрельбы в образовательных учреждениях, последний — 26 сентября в школе №88 в Ижевске. Бывший выпускник школы Артем Казанцев проник в здание, убил двоих охранников и открыл огонь по учителям и школьникам, а затем покончил с собой. Погибли 17 человек, из них 11 несовершеннолетних.

Казанцев родился в 1988 году, он более десяти лет стоял на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Около его тела нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами. По данным СК, перед нападением Казанцев надел черную футболку со свастикой на груди и вооружился пистолетами с атрибутикой организации «Колумбайн» (признана террористической и запрещена в России).