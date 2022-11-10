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У императора Японии выявили гиперплазию предстательной железы

Врачи нашли у 62-летнего императора Японии Нарухито гиперплазию предстательной железы
Император Нарухито
Император Нарухито (Фото: John Sibley / Getty Images)

У 62-летнего императора Японии Нарухито выявили гиперплазию предстательной железы, сообщает NHK.

Гиперплазия предстательной железы (аденома простаты) — это доброкачественное разрастание тканей железы. Основной симптом заболевания — нарушение мочеиспускания.

Император прошел обследование в больнице Токийского университета, врачи которой и выявили заболевание. По словам специалистов, жизни императора ничего не угрожает. Однако на всякий случай в ближайший месяц он пройдет дополнительное обследование и сдаст дополнительные анализы.

Отец нынешнего монарха, бывший император Японии Акихито, в 2019 году в возрасте 85 лет отрекся от престола из-за состояния здоровья. В 2002 году у него выявили рак простаты, а в 2012 году он перенес операцию на сердце.

Нарухито взошел на престол в 2019 году, после отречения Акихито.

У матери Нарухито, бывшей императрицы Митико, в 2019 году обнаружили рак груди. Ранее у нее нашли проблемы с сердцем, она также перенесла операцию по удалению катаракты.

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