О предстоящем отречении он объявил еще в 2016 году из-за состояния здоровья. Это первый случай за 200 лет, когда император сложил полномочия

Император Акихито (Фото: Du Xiaoyi / Bloomberg)

Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.

«Я искренне благодарю людей, которые приняли и поддержали меня в моей роли символа государства», — сказал Акихито. Он также выразил надежду, что эра правления нового императора будет «стабильной и плодотворной» и что жители Японии и всего мира будут жить мирно и счастливо, уточняет The Mainichi.

В ходе церемонии премьер-министр Синдзо Абэ поблагодарил его от лица японского народа.

85-летний Акихито отрекся от престола в пользу своего старшего сына, 59-летнего крон-принца Нарухито. Нарухито учился в Мертон-колледже Оксфордского университета, получил степень магистра исторических наук в университете Гакусюин в Токио.