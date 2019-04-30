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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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Император Японии Акихито отрекся от престола
О предстоящем отречении он объявил еще в 2016 году из-за состояния здоровья. Это первый случай за 200 лет, когда император сложил полномочия
Император Акихито (Фото: Du Xiaoyi / Bloomberg)

Император Японии Акихито отрекся от престола. Трансляцию церемонии ведет NHK.

«Я искренне благодарю людей, которые приняли и поддержали меня в моей роли символа государства», — сказал Акихито. Он также выразил надежду, что эра правления нового императора будет «стабильной и плодотворной» и что жители Японии и всего мира будут жить мирно и счастливо, уточняет The Mainichi.

В ходе церемонии премьер-министр Синдзо Абэ поблагодарил его от лица японского народа.

85-летний Акихито отрекся от престола в пользу своего старшего сына, 59-летнего крон-принца Нарухито. Нарухито учился в Мертон-колледже Оксфордского университета, получил степень магистра исторических наук в университете Гакусюин в Токио.

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Японский император решил отречься от престола

Церемонии отречения предшествовали ритуалы, в ходе которых Акихито почтил в святилище богиню Аматэрасу и зачитал сообщение о своем уходе на покой. Президент России Владимир Путин направил императору телеграмму, в которой выразил признательность за внимание к отношениям Москвы и Токио.

О своем решении покинуть трон Акихито сообщил в июле 2016 года. Источники в окружении императора говорили, что он хочет отойти от дел до того, как не сможет выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. В июне 2017-го парламент Японии одобрил законопроект, который позволил императору покинуть трон.

Акихито взошел на престол в 1989 году после смерти своего отца Хирохито, при котором Япония вступила во Вторую мировую войну. Его правление ограничила послевоенная Конституция, которая определила императора как символ государства без какой-либо политической силы.

Теги: Акихито, отречение, Япония
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