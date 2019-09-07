У почетной императрицы Японии обнаружили рак груди

У бывшей японской императрицы Митико обнаружили рак груди на ранней стадии, после сентября планируется операция, передает AP со ссылкой на пресс-службу императорского дворца.

Врачи диагностировали у Митико онкологическое заболевание в ходе планового профилактического осмотра. Ранее, в июне, у нее обнаружили проблемы с сердцем, а также Митико перенесла операцию по удалению катаракты.

По словам медиков, императрица похудела за последние месяцы. Они связали это с подготовкой к церемонии отречения от престола ее супруга, императора Акихито, и к коронации сына Нарухито. Врачи порекомендовали Митико отдохнуть перед планируемой операцией.

84-летняя Митико получила титул почетной императрицы после того, как император Акихито отрекся от престола 30 апреля. Новым, 126-м императором Японии стал их сын Нарухито.

Митико — первая японская императрица неблагородных кровей, она происходит из семьи богатых промышленников. С будущим императором Акихито она познакомилась на теннисном корте. Пара поженилась вопреки позиции двора и привнесла изменения в устоявшийся уклад жизни. Так, например, несмотря на занятость в официальных мероприятиях, Митико и Акихито сами воспитывали детей, не отдавая их на попечение нянек и гувернеров, как это было принято ранее. У пары трое детей.