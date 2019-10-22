Политика , 22 окт, 09:12
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Император Японии объявил о восшествии на престол
Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Об этом он объявил в своем послании, которое транслировалось телеканалом NHK.
«Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру», — сказал он.
Церемония восшествия на престол прошла в Императорском дворце в Токио, в ней приняли участие 11 членов королевской семьи, премьер-министр и около 2 тыс. других приглашенных лиц.
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