Император Японии объявил о восшествии на престол

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. Об этом он объявил в своем послании, которое транслировалось телеканалом NHK.

«Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру», — сказал он.

Церемония восшествия на престол прошла в Императорском дворце в Токио, в ней приняли участие 11 членов королевской семьи, премьер-министр и около 2 тыс. других приглашенных лиц.

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