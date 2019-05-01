Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.

Церемония проходила в императорском дворце в Токио, она началась в 10:30 по местному времени (4:30 мск). Во время ритуала новому монарху вручили копии регалий, которые символизируют императорские полномочия — священные, меч и драгоценный камень, передает Kyodo. Кроме того, ему передали государственные и тайные печати.

В то же время помощник императора посетил святыню внутри императорского дворца, где хранится копия третьей регалии — священного зеркала. Обе церемонии продлились около 10 минут.

При передаче регалий и печатей присутствовали только взрослые члены императорской семьи — младший брат императора, 53-летний наследный принц Фумихито и их дядя, 83-летний принц Хитачи.

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