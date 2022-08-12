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Bloomberg узнал, когда Байден объявит о планах переизбраться в 2024 году

Президент США Джо Байден официально объявит о намерении баллотироваться на второй срок через несколько месяцев после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на помощников и советников главы государства.

Агентство пишет, что Байден настроен решительно, даже несмотря на результаты опросов, которые свидетельствуют, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата. Собеседники отмечают, что президент воодушевлен «недавними успехами в законодательной, экономической и внешней политике» и рассчитывает вновь одержать победу над Дональдом Трампом, если тот выдвинется от республиканцев.

Трое демократов в конгрессе предлагали 79-летнему Байдену уступить место более молодому преемнику, в то же время еще несколько представителей Демпартии «демонстративно отказались» поддержать его переизбрание, пишет агентство. Согласно сервису FiveThirtyEight, который анализирует опросы общественного мнения, рейтинг одобрения президента составляет около 40%.

Однако Седрик Ричмонд, бывший советник Байдена, который перешел в Национальный комитет Демпартии, назвал действующего главу государства «лучшим кандидатом», а опасения демократов по поводу его возраста или рейтинга — «раздражающими и отвлекающими». «Он думал, что был единственным человеком, который мог бы победить Дональда Трампа, когда Трамп баллотировался [в 2020 году], и оказался прав», — заявил Ричмонд.

Материал дополняется

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