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Байден ответил на опасения насчет его возраста словами о судьбе и смерти

Байден заявил о своей прежней энергичности, добавив: «могу завтра умереть»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jim LoScalzo / CNP / Global Look Press)

Президент США Джо Байден, говоря о своем намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году, заявил, что беспокойство о состоянии главы государства, в том числе о его возрасте, допустимо, но прежде всего стоит смотреть, как он выполняет свои обязанности.

В интервью телеканалу MSNBC Байден рассказал, что по-прежнему энергичен, у него все в порядке как физически, так и ментально, однако отметил, что может случиться что угодно.

«Лучший способ судить обо мне — понаблюдать за мной. Становлюсь ли я медленнее, снизился ли мой темп. <...> Я уважаю судьбу. Я могу завтра заболеть, умереть. Но что касается моей энергии, того, сколько я могу сделать, то люди должны видеть, есть ли у меня прежняя страсть. Если они видят, что это так, отлично, если нет — они проголосуют против меня, скажут мне не выдвигаться снова. Но я этого не чувствую», — сказал 79-летний президент Штатов.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. На тот момент Байдену исполнится 82 года, если он победит, то на посту главы государства он будет находиться до 86 лет. Сам политик уже говорил, что намерен баллотироваться на второй срок, но пока не принял окончательного решения. При этом он выражал уверенность, что вновь победит своего предшественника — 45-го президента страны Дональда Трампа.

Согласно опросу телеканала CNN в конце июля, 75% респондентов, поддерживающих демократов, заявили, что хотели бы выдвижения кого-то другого от Демократической партии в 2024 году. При этом вдвое выросло число тех, кто не хочет видеть Байдена на президентском посту, — 32% против 16% ранее в этом году, отмечает телеканал.

В августе Bloomberg со ссылкой на помощников и советников главы государства писало, что Байден решительно настроен участвовать в выборах 2024 года. Президент объявит о намерении баллотироваться на второй срок через несколько месяцев после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут 8 ноября, говорили источники.

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После голосования в сенате сменится треть конгрессменов, а в палате представителей — весь состав. Сейчас обе палаты контролируют демократы, к которым принадлежит и Байден.

В то же время три конгрессмена от демократов предлагали 79-летнему Байдену уступить место более молодому преемнику, в то же время еще несколько представителей Демократической партии «демонстративно отказались» поддержать его переизбрание, отмечало агентство.

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Джо Байден Выборы переизбрание

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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