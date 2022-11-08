Трамп анонсировал «большое заявление» 15 ноября

Ранее источники Reuters и WP сообщали о планах Трампа объявить о старте президентской кампании по итогам промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Трамп анонсировал «большое заявление» на 15 ноября

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на политическом митинге в Огайо заявил, что делает «большое заявление» 15 ноября в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, передает Reuters.



«15 ноября я сделаю очень важное заявление в Мар-а-лаго», — сказал он.

Также бывший президент отметил, что промежуточные выборы 8 ноября, по итогам которых представители Республиканской партии могут получить большинство в обеих палатах конгресса США, могут стать «спасительными для страны».

Промежуточные выборы в палату представителей и сенат США (нижнюю и верхнюю палаты парламента) состоятся 8 ноября 2022 года. Голосование пройдет во всех 435 округах конгресса в каждом из 50 штатов США. Сейчас большинство в палате представителей принадлежит демократам, которые имеют в своем распоряжении 218 мандатов. Республиканцы пока занимают 212 мест. В то же время в верхней палате у республиканцев 50 кресел, у демократов — 48.



По итогам этих выборов полностью обновится состав палаты представителей, также будут избраны 35 из 100 сенаторов. Bloomberg со ссылкой на опросы ранее сообщал, что после этого голосования демократы могут потерять лидерство сразу в двух палатах конгресса.

В начале ноября Reuters и The Washington Post сообщали, что экс-президент рассчитывает в ближайшее время объявить о начале своей президентской кампании. «Я думаю, что как мотылек летит на огонь, так и Трамп будет баллотироваться в 2024 году. Объявив о начале кампании перед Днем благодарения (25 ноября. — РБК) он получит большое преимущество», — заявил один из источников агентства.

В то же время WP со ссылкой на источники в окружении Трампа пиcала, что экс-президент уже начал обсуждать со своими советниками кандидатуры его потенциальных помощников в рамках кампании. Также бывший президент отслеживает, какие «доноры» встречаются с другими потенциальными кандидатами на выборах.

Трамп был президентом США с 2017 по 2020 год. В январе 2020-го он проиграл выборы действующему президенту Джо Байдену с 232 голосами выборщиков против 302 у Байдена. Для победы требовалось набрать 270 голосов.



Трамп не признал поражение и пытался оспорить итоги выборов в судебном порядке. Однако Верховный суд США отклонил иск бывшего президента о пересмотре итогов голосования. Политик также не исключал, что будет баллотироваться вновь, в 2024 году.



Байден в начале октября заявил, что уверен в том, что на выборах президента в 2024-м он вновь победит Трампа. При этом глава государства сказал, что пока не принял решение об участии в выборах. Позже Байден обвинил Трампа в культивации лжи, которая, по его словам, переросла в «паутину заговоров». «Есть кандидаты, баллотирующиеся на каждый уровень должности в Америке — на пост губернатора, в конгресс, на пост генерального прокурора, на пост государственного секретаря, которые не соглашаются признать результаты выборов, в которых они участвуют. Это путь к хаосу в Америке. Это беспрецедентно. Это незаконно. И это не по-американски», — отметил он.

