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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Движение автомобилей по Крымскому мосту снова приостановят для ремонта

Минтранс: движение автомобилей по Крымскому мосту 12 ноября приостановят из-за ремонта
Фото: Пул Кремля / Global Look Press
Фото: Пул Кремля / Global Look Press

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 12 ноября на 12 часов из-за ремонта, сообщил в телеграм-канале Минтранс.

«12 ноября с 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сказано в сообщении. В ведомстве рекомендовали водителям заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

Движение автомобилей по мосту уже приостанавливали 8 ноября. В тот день на мосту устанавливали первый готовый пролет автомобильной части. Вице-премьер Марат Хуснуллин тогда сказал, что монтировать следующую часть собираются 11 ноября. С 7 ноября автомобили перемещаются по мосту с перерывами — тоже из-за работ.

Крымский мост был поврежден при взрыве грузовика 8 октября. Тогда погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета, по которым машины ехали в сторону Крыма. Движение в направлении Краснодарского края было запущено в тот же день — сначала реверсивное по одной полосе, а на следующий день после ЧП — по двум. Сейчас по автомобильной части моста открыто движение легковых машин и автобусов.

На разрушенной при взрыве части моста движение по одной полосе обещали запустить 5 декабря, по двум — до 20 декабря. Четыре пролета уцелевшей части деформировались, и их решили в будущем заменить. Работы, согласно плану, должны завершить до 30 марта 2023 года. Затем, в срок до 1 июля, специалисты должны восстановить сопутствующую инфраструктуру, не влияющую на движение.

Ремонт железнодорожной части моста (там требуется заменить два пролета) планируют закончить в сентябре 2023 года.

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Крымский мост ремонт ограничение движения
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