На Крымском мосту установили первый готовый пролет

Специалисты закончили устанавливать первый готовый пролет автомобильной части Крымского моста, сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки», — написал он.

Работы, по словам вице-премьера, завершили за 12 часов. Следующий пролет будут монтировать 11 ноября.

Пролеты на Крымском мосту были повреждены в результате взрыва грузовика 8 октября. Погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Четыре пролета разрушены не были, но деформировались, и их решили заменить. Первый готовый пролет направили к месту монтажа 7 ноября.

Конструкция пролета весит более 300 т. Хуснуллин сообщил, что на нее поставили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили смотровые ходы.

Ранее вице-премьер отмечал, что монтаж разрушенных пролетов планируют завершить до 10 ноября. Движение по одной полосе обещали запустить 5 декабря, по двум — до 20 декабря.

После этого строители начнут разбирать пролеты не разрушенной стороны. Предполагается, что работы закончат до 30 марта 2023 года. Затем, в срок до 1 июля, специалисты должны восстановить конструкции, не влияющие на движение.

Полностью завершить ремонт автомобильной и железнодорожной частей моста (там требуется заменить два пролета) планируют в сентябре 2023 года. Сейчас по автомобильной части моста открыто движение легковых машин и автобусов.