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Патрушев в Иране обсудил вмешательство Запада во внутренние дела стран
Совбез: Николай Патрушев в Иране обсудил вмешательство Запада во внутренние дела
Николай Патрушев
В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности с участием секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.
«Рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб», — говорится в сообщении.
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