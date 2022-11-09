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Патрушев в Иране обсудил вмешательство Запада во внутренние дела стран

Совбез: Николай Патрушев в Иране обсудил вмешательство Запада во внутренние дела
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности с участием секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

«Рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб», — говорится в сообщении.

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