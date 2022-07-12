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Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Тегеране

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — сказал пресс-секретарь, говоря о подробностях поездки Путина в Иран.

Материал дополняется.

Теги
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Тегеран Дмитрий Песков Кремль
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