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Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Тегеране
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин
Президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Помимо трехсторонней встречи, естественно, состоятся и двусторонние. Вчера мы сообщали о предстоящих контактах на высшем уровне между Путиным и Эрдоганом, вот эта встреча как раз тоже пройдет там», — сказал пресс-секретарь, говоря о подробностях поездки Путина в Иран.
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