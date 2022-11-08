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Verge сообщил о 20-процентном приросте пользователей «Твиттера» за неделю

Verge: прирост пользователей «Твиттера» достиг рекордных 20% после покупки соцсети Маском

Ежедневный прирост пользователей «Твиттера» достиг рекордного уровня за первую полную неделю владения платформой американским бизнесменом Илоном Маском, сообщает Verge со ссылкой на внутренний документ компании.

По данным издания, ежедневный прирост пользователей ускорился более чем на 20%, а в США их число увеличивается еще быстрее. В количественном выражении число пользователей с конца второго квартала выросло на 15 млн человек, превысив отметку в четверть миллиарда.

Позже Маск также подтвердил, что число пользователей платформы достигло исторического максимума. «Число пользователей «Твиттера» достигло рекордно высокого уровня. Я просто надеюсь, что серверы не расплавятся!» — написал он в своем «Твиттере».

28 октября Маск закрыл сделку по приобретению «Твиттера» за $44 млрд и возглавил компанию. Свое решение он намерением создать «общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости». После покупки предприниматель анонсировал появление «совета по цензуре», распустил совет директоров социальной сети, став его единственным главой, а также уволил половину сотрудников.

Также бизнесмен анонсировал введение платы за получение «синей галочки» (верификации аккаунта) и предложил дать пользователям возможность размещать длинные видео и аудиозаписи. «Нынешняя система лордов и крестьян для тех, у кого есть «голубая метка» или ее нет, — полная ерунда. Власть народу — за $8 в месяц», — писал тогда Маск.

Теги
твиттер Twitter Илон Маск пользователи
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