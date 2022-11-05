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Байден назвал Twitter «извергающим ложь» по всему миру

Президент США Байден: Маск купил соцсеть Twitter, которая «извергает ложь» по всему миру
Распространение дезинформации угрожает подрастающему поколению, считает Байден. Он считает, что социальным сетям следует сокращать случаи разжигания ненависти, напомнив о покупке Маском платформы Twitter за $44 млрд
Twitter TWTR Купить
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Приобретение бизнесменом Илоном Маском социальной сети Twitter вызывает у всех беспокойство, поскольку платформа распространяет дезинформацию по всему миру, заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

«[Twitter] извергает ложь по всему миру. В Америке больше нет редакторов. Там нет редакторов. Как мы можем ожидать, что дети смогут понять, что на кону?», — сказал он.

Байден ясно дал понять, что соцсети должны предпринимать усилия по сокращению дезинформации и случаев разжигания ненависти, рассказала накануне, 4 ноября, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она отметила, что это касается как Twitter, так и Facebook (принадлежит запрещенной и признанной экстремистской компании Meta), а также любой другой платформы.

28 октября Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и возглавил компанию. Свое решение он намерением создать «общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости». После покупки предприниматель анонсировал появление «совета по цензуре», где будут представители «со значительно разнящимися точками зрения».

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Джо Байден Илон Маск Twitter США

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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