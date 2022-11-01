Объем поставок газа в Приднестровье сократят на 40%

Приднестровье в ноябре получит на 40% меньше газа, чем в октябре, в связи с сокращением поставок от «Газпрома», сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в телеграм-канале.

По его словам, в ноябре «Газпром» подтвердил только 5,7 млн. куб. м газа в день для Молдавии, что составляет только 51% от объемов, согласованных по контракту.

«Этот объем будет распределен следующим образом: 3,4 млн. куб. м в день для правого берега и 2,3 млн. куб. м в день для левого берега. Приднестровский регион получит более чем на 40% меньше, чем в октябре», — уточнил Спыну.

О сокращении «Газпромом» поставок газа в Молдавию на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки, сообщал вице-премьер в начале октября. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ.

Позже «Газпром» предупредил, что в отношении Кишинева «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств по оплате газа». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент.

В связи с этим молдавское предприятие «Энергоком» закупило дополнительных 10 млн куб. м газа на случай, если «Газпром» решит ограничить или прекратить поставки.