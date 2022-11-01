Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Объем поставок газа в Приднестровье сократят на 40% Бизнес, 06:40
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
США продлили срок на разгрузку нефти из России без «потолка цен» Политика, 06:17
Развожаев сообщил о сбитом беспилотнике над Севастополем Политика, 06:11
Гладков попросил помощь на восстановление сел в Белгородской области Политика, 05:50
МАГАТЭ проверит объекты на Украине после данных о «грязной бомбе» Политика, 05:39
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 05:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Турция догнала Германию по продажам товаров в Россию Экономика, 05:15
Киносети потребовали «принудить» IMAX к работе в России Бизнес, 05:04
Почти половина россиян заявила об отсутствии сбережений Общество, 05:00
Дилеры сообщили об «осторожном» снижении цен на автомобили в России Авто, 05:00
«Известия» узнали о планах штрафовать уклонившихся от мобилизации Общество, 04:47
Politico узнала, что ЕС выделит Киеву помощь на 2023 год в виде кредитов Политика, 04:16
С Камчатки запретили вывозить более 10 кг красной икры Экономика, 04:00
Бизнес ,  
0 

Объем поставок газа в Приднестровье сократят на 40%

Вице-премьер Молдавии Спыну сообщил о сокращении поставок газа в Приднестровье на 40%
«Газпром» GAZP ₽170,27 -0,27% Купить

Приднестровье в ноябре получит на 40% меньше газа, чем в октябре, в связи с сокращением поставок от «Газпрома», сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в телеграм-канале.

По его словам, в ноябре «Газпром» подтвердил только 5,7 млн. куб. м газа в день для Молдавии, что составляет только 51% от объемов, согласованных по контракту.

«Этот объем будет распределен следующим образом: 3,4 млн. куб. м в день для правого берега и 2,3 млн. куб. м в день для левого берега. Приднестровский регион получит более чем на 40% меньше, чем в октябре», — уточнил Спыну.

О сокращении «Газпромом» поставок газа в Молдавию на треть, до 5,7 млн куб. м в сутки, сообщал вице-премьер в начале октября. В российской компании объяснили сокращение объема отказом Украины принимать российский газ на ГИС «Сохрановка». Кроме того, в компании пожаловались на нарушение Молдавией сроков оплаты за поставленный газ.

Позже «Газпром» предупредил, что в отношении Кишинева «оставляет за собой все права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательств по оплате газа». Также компания заявила о своем праве расторгнуть контракт в любой момент.

В связи с этим молдавское предприятие «Энергоком» закупило дополнительных 10 млн куб. м газа на случай, если «Газпром» решит ограничить или прекратить поставки.

Читайте на РБК Pro
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
Принцип 80/20: как добиться успеха в личной жизни, бизнесе и инвестициях
Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой
Молчать или кричать: как видоизменились PR-задачи компаний в 2022 году

Теги
Молдавия Приднестровье поставки газа газ Газпром
Материалы по теме
В Молдавии заявили об удешевлении российского газа для страны почти вдвое
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter