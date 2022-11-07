В Минобороны опровергли выдачу новых повесток москвичам

Министерство обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Мобилизационные мероприятия в Москве завершены, повестки жителям города больше не приходят, заявили РБК в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) в ответ на просьбу прокомментировать публикацию телеграм-канала «Осторожно, Москва». Он сообщил, что военкомат Царицыно продлил повестки призывникам, специальности которых ранее сочли невостребованными.

По данным «Осторожно, Москва», семерых мобилизованных в сентябре москвичей с техническими специальностями не приняла ни одна часть. Однако военкомат вписал в их военные билеты новые специальности — «стрелок» — и выдал новые повестки на разные даты уже после завершения призыва. Канал со ссылкой на самих мобилизованных уточняет, что в военкомате ссылаются на отсутствие указа об окончании мобилизации.

«Материал в телеграм-канале не выдерживает никакой критики. Все мобилизационные мероприятия по всей стране завершены», — сказал представитель ЗВО.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Мэр Сергей Собянин объявил о ее завершении в Москве 17 октября. 28 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил об окончании мобилизации на всей территории страны, указав, что всего призвали 300 тыс. человек. Минобороны объявило, что вручение повесток гражданам прекращается, а военкоматы должны вернуться к исполнению обязанностей в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и контрактников, отметили в ведомстве.



Президент Владимир Путин 31 октября также объявил о завершении призыва. Сенатор Андрей Клишас, а позже и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявили, что указ о завершении мобилизации не требуется. Такое заключение дало государственно-правовое управление администрации, уточнил Песков. При этом юрист Павел Чиков говорил, что официально мобилизация завершится только после выхода указа, а до тех пор Минобороны может давать регионам новые мобилизационные задачи.

После объявления об окончании мобилизации «Бумага», Baza, «Осторожно, новости» писали о случаях, когда гражданам продолжали приходить повестки. Глава думского комитета по обороне и экс-замминистра обороны Андрей Картаполов объяснил, что повестки приходят для уточнения учетных данных. Депутат напомнил, что в военкомат нужно сообщать о рождении детей и переездах. Он подчеркнул, что мобилизация завершена.