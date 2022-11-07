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Кремль переадресовал Минобороны вопрос о словах Вучича про Херсон

Песков: по поводу слов Вучича про Херсон и Сталинград следует обращаться в Минобороны
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

По поводу ситуации вокруг Херсона лучше всего обратиться к Министерству обороны. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать сравнение президентом Сербии Александром Вучичем возможной битвы за Херсон со Сталинградской битвой, передает корреспондент РБК.

Накануне Вучич заявил, что если состоится битва под Херсоном, она будет иметь решающее значение для конфликта на Украине. Как заявил президент Сербии, и одна, и другая стороны «используют тысячи танков, летательных аппаратов, артиллерии». «Нам предстоит Сталинградская битва», — заявил Вучич.

«Вопрос касается военных аспектов, поэтому надо обращаться в Министерство обороны», — сказал Песков.

Минобороны России не раз указывало, что на херсонском направлении российские силы отражают атаки. Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов накануне заявил, что к границам региона стягиваются значительные силы ВСУ. При этом 3 ноября он говорил, что большого скопления украинских войск нет.

В офисе президента Украины полагают, что Россия сконцентрировала в Херсонской области «огромную военную силу, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело». Ситуация на этом участке меняется в неприятную для Украины сторону, счел советник офиса президента Алексей Арестович.

В Херсонской области с 19 октября действует военное положение. Власти ведут эвакуацию мирных жителей с правого берега реки Днепр на левый.

Теги
Дмитрий Песков Александр Вучич Сербия Херсонская область Украина Военная операция на Украине Сталинградская битва
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