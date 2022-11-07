Развожаев объяснил звуки взрывов в Севастополе учениями мобилизованных

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Звуки взрывов в Севастополе связаны с плановыми учениями мобилизованных по стрельбе, написал в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. У наших мобилизованных на полигоне сегодня плановые учения, идут стрельбы», — заявил губернатор.

Он попросил жителей сохранять спокойствие. Сообщения о звуках взрывов появились в комментариях в его телеграм-канале.

29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя, после этого было временно приостановлено движение катеров и паромов через бухту. Гражданская инфраструктура повреждений не получила. Незначительно поврежден был морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны. Ведомство назвало произошедшее терактом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «людей доброй воли» причастными к атакам беспилотников. После нее Россия приостанавливала участие в соглашении по вывозу украинского зерна, однако возобновила его после получения гарантий от Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и портов для боевых действий против России.



