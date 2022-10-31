Мэр Донецка сообщил о попадании ракет в жилые дома

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 16:03
Переговоры Путина и Алиева. Прямая трансляция Политика, 17:09
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 17:03
Мишустин поручил подготовить предложения об уточнении гособоронзаказа Политика, 16:59
РФС был готов к отказу сборной Боснии играть в Санкт-Петербурге Спорт, 16:54
Как создать в России безопасную и комфортную среду для проживания Партнерский проект, 16:52
В Москве госпитализировали экс-чемпиона мира по шахматам Карпова Общество, 16:50
Крупнейший холдинг исчерпал ресурсы для ремонта энергосетей Украины Политика, 16:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Хачанов разгромил аргентинца на старте «Мастерса» в Париже Спорт, 16:42
Сезон с характером: как выбрать шины для зимы в разных регионах России РБК и Nokian Tyres, 16:40
Стремоусов сообщил об отражении атаки ВСУ в Херсонской области Политика, 16:34
Оформление визы Кипра с 1 декабря станет платным для россиян Общество, 16:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:29
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 16:27
Биржевые цены на газ в Европе упали на 10% ниже $1300 за тыс. кубометров Инвестиции, 16:27
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Донецка сообщил о попадании ракет в жилые дома

Артиллерийские обстрелы Донецка велись со стороны населенного пункта Карловка. О пострадавших не сообщается
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В результате артиллерийских обстрелов Донецка со стороны населенного пункта Карловка зафиксированы попадания по жилым зданиям. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«По Ворошиловскому району выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня. Зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина», — написал Кулемзин.

Позже Кулемзин сообщил о попадании еще трех снарядов калибром 152 мм по Кировскому району города.

О пострадавших не сообщается.

Обстрелы Донецка участились после начала Россией специальной военной операции на Украине. Ракеты попадают как в жилые дома, так и по административным зданиям.

20 октября обстрелу подверглось здание администрации Ворошиловского района. Кроме того, обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы города. Повреждения получили дома на улице Советской Армии в Киевском районе Донецка и на улице Курнатовского в Куйбышевском районе. О пострадавших не сообщалось.

Читайте на РБК Pro
Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь
Студенческая иммиграция: как выбрать страну, вуз и начать действовать
Восемь шагов, чтобы запустить продажи на Ozon и Wildberries
Авторы
Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Украина Донецк Военная операция на Украине обстрел
Материалы по теме
В ДНР заявили об обстреле района Донецка и ущербе зданию администрации
Политика
Военная операция на Украине. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter