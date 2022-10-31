Мэр Донецка сообщил о попадании ракет в жилые дома
В результате артиллерийских обстрелов Донецка со стороны населенного пункта Карловка зафиксированы попадания по жилым зданиям. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«По Ворошиловскому району выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня. Зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина», — написал Кулемзин.
Позже Кулемзин сообщил о попадании еще трех снарядов калибром 152 мм по Кировскому району города.
О пострадавших не сообщается.
Обстрелы Донецка участились после начала Россией специальной военной операции на Украине. Ракеты попадают как в жилые дома, так и по административным зданиям.
20 октября обстрелу подверглось здание администрации Ворошиловского района. Кроме того, обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы города. Повреждения получили дома на улице Советской Армии в Киевском районе Донецка и на улице Курнатовского в Куйбышевском районе. О пострадавших не сообщалось.