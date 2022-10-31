Мэр Донецка сообщил о попадании ракет в жилые дома

Артиллерийские обстрелы Донецка велись со стороны населенного пункта Карловка. О пострадавших не сообщается

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В результате артиллерийских обстрелов Донецка со стороны населенного пункта Карловка зафиксированы попадания по жилым зданиям. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«По Ворошиловскому району выпущено три ракеты из реактивных систем залпового огня. Зафиксированы попадания в жилые дома по проспекту Ватутина», — написал Кулемзин.

Позже Кулемзин сообщил о попадании еще трех снарядов калибром 152 мм по Кировскому району города.

О пострадавших не сообщается.

Обстрелы Донецка участились после начала Россией специальной военной операции на Украине. Ракеты попадают как в жилые дома, так и по административным зданиям.

20 октября обстрелу подверглось здание администрации Ворошиловского района. Кроме того, обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы города. Повреждения получили дома на улице Советской Армии в Киевском районе Донецка и на улице Курнатовского в Куйбышевском районе. О пострадавших не сообщалось.