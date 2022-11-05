Власти ДНР обвинили ВСУ в обстреле Донецка из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило в телеграм-канале представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По его данным, было выпущено шесть ракет.

Мэр города Алексей Кулемзин написал со ссылкой на очевидцев, что под обстрел также попал Буденновский район. По его словам, один из снарядов попал в здание возле универмага «Радуга» Ленинского района, там начался пожар.

По предварительным данным, никто не пострадал.

2 ноября, по словам Кулемзина, в результате обстрелов города погибли две женщины, 65 и 75 лет, еще один человек получил ранение. Под обстрел попали Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы. Во двор детской городской больницы № 4 попал снаряд, в результате обстрела Куйбышевского района пострадало четыре частных дома.