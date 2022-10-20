В ДНР заявили об обстреле района Донецка и ущербе зданию администрации

Украинские силы обстреляли Ворошиловский район Донецка, в результате пострадало здание администрации, сообщил в Telegram штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«[Вооруженные силы Украины (ВСУ)] атаковали Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела зафиксировано прямое попадание в здание администрации Ворошиловского района Донецка по ул. Артема», — заявили в штабе. «РИА Новости» пишет, что в здании выбило стекла.

Кроме того, обстрелу подверглись Киевский и Куйбышевский районы города. Повреждения получили дома на улице Советской Армии в Киевском районе Донецка и на улице Курнатовского в Куйбышевском районе.

О жертвах и пострадавших штаб не сообщал. Агентство со ссылкой на представителя МЧС пишет, что погибших и пострадавших при обстреле Ворошиловского района нет.

Представительство ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) уточняет, что обстрел Ворошиловского района шел примерно в 23:40 по местному времени (совпадает с мск). По нему выпустили три снаряда калибром 155 мм со стороны села Нетайлово в Ясиноватском районе.

Куйбышевский и Киевский районы обстреливали по два раза. Первый обстрел Куйбышевского района со стороны того же села начался в 23:49, Киевского — в 23:52. По первому району выпустили три снаряда калибром 155 мм, а по второму — два. Во второй раз оба района обстреливали примерно в 00:20 мск, всего по ним выпустили пять таких же снарядов.

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Донецк регулярно подвергался обстрелам с начала спецоперации. Снаряды попадали и в здание администрации, в прошлый раз это произошло 16 октября. Мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на СЦКК писал, что район обстреляли тремя ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS.