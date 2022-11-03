Мэр Донецка Кулемзин сообщил о задымлении в районе ТРЦ «Донецк Сити»

Мэр Донецка сообщил о задымлении в районе ТРЦ «Донецк Сити»

Архивное фото (Фото: donetskcitymall / VK)

В Донецке, в районе торгово-развлекательного центра «Донецк Сити», наблюдается задымление, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

«По словам местных жителей, наблюдается задымление в районе ТРЦ «Донецк Сити», — написал Кулемзин. «Донецк Сити» расположен по адресу: ул.Артема, дом 130 в Киевском районе города.

В многоквартирном доме недалеко от ТЦ повреждено остекление окон, позже добавил мэр.

2 ноября в результате обстрелов Донецка погибли две женщины, 65 и 75 лет, еще один человек получил ранение, сообщал Кулемзин. Под обстрел попали Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы. Во двор детской городской больницы № 4 попал снаряд, в результате обстрела Куйбышевского района пострадало четыре частных дома. В Петровском районе в частном секторе была повреждена газовая труба.