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Пандемия коронавируса ,  
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Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание

Коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием. Об этом сообщил «РИА Новости» врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, заболевание может возникать в конце осени и ранней весной.

«Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп... Так как для него комфортная температура 5-10 градусов, то вероятно он будет в конце осени и ранней весной», — сказал Тимаков.

Он отметил, что сейчас необходимо создать иммунную прослойку населения. Тимаков пояснил, что принятые в России меры по борьбе с коронавирусом направлены на то, чтобы растянуть заболеваемость по времени, снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также не допустить показателей высокой смертности.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тимаков также считает, что по сравнению с другими странами, в России наблюдается благоприятный сценарий развития ситуации с коронавирусом. По его словам, у населения постепенно вырабатывается иммунитет, и при этом не наблюдается большой смертности.

Ранее директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что переход эпидемии коронавируса COVID-19 в сезонную возможен в том случае, если более 60% от населения Земли приобретут иммунитет к этой болезни. Максютов также говорил об отсутствии данных о возможном повторном заражении человека коронавирусом.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова спрогнозировала, что коронавирус продолжит активно распространяться в России до июня текущего года.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, врач
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