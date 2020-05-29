Врач допустил переход коронавируса в сезонное заболевание

Коронавирус в будущем может стать сезонным заболеванием. Об этом сообщил «РИА Новости» врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков. По его словам, заболевание может возникать в конце осени и ранней весной.

«Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп... Так как для него комфортная температура 5-10 градусов, то вероятно он будет в конце осени и ранней весной», — сказал Тимаков.

Он отметил, что сейчас необходимо создать иммунную прослойку населения. Тимаков пояснил, что принятые в России меры по борьбе с коронавирусом направлены на то, чтобы растянуть заболеваемость по времени, снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также не допустить показателей высокой смертности.

Тимаков также считает, что по сравнению с другими странами, в России наблюдается благоприятный сценарий развития ситуации с коронавирусом. По его словам, у населения постепенно вырабатывается иммунитет, и при этом не наблюдается большой смертности.