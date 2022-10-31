Reuters узнал о риске сокращения поставок iPhone до 30% из-за COVID

С завода тайваньского дистрибьютора Apple Foxconn в китайском Чжэньчжоу после введения COVID-ограничений уехали многие работники. На предприятие приходится большая часть производства iPhone

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Из-за антикоронавирусных ограничений на заводе тайваньского дистрибьютора Apple Foxconn в китайском Чжэньчжоу в ноябре поставки iPhone могут сократиться до 30%, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

По словам собеседника агентства, Foxconn работает над увеличением производства на заводе в Шэньчжене. Apple на запрос агентства пока не ответила. Foxconn заявила, что будет координировать резервные производственные мощности со своими другими заводами, чтобы уменьшить любое потенциальное воздействие.

На заводе Foxconn в Чжэньчжоу собирается большая часть мирового производства iPhone. Агентство отмечает, что ограничения на нем ввели в традиционно напряженное время для производителей техники в преддверии праздников.

China Daily пишет, что в связи с вспышкой коронавируса в Чжэньчжоу и введении ограничений в общежитиях компании многие работники завода Foxconn отправились на карантин в свои родные города. До этого компания прекратила все обеды в столовых и потребовала, чтобы работники принимали пищу в своих общежитиях.

Компания отметила, что решение уехать домой сотрудники принимают самостоятельно, а для тех, кто остается в общежитиях, «правительство и компания будут совместно работать над обеспечением нормального производства и стремиться улучшить условия труда и быта».

Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники и выполняет заказы для ведущих мировых компаний, включая Apple.



Основные производственные мощности компании, также известной как Hon Hai Precision Industry, расположены в городах материкового Китая. Непосредственно в Куньшане находятся четыре производственные площадки.

С 8 октября в Чжэнчжоу ежедневно регистрируются десятки случаев заражения COVID-19, отмечает агентство. В субботу было зафиксировано 26 бессимптомных и шесть подтвержденных случаев. В то же время, по данным местного правительства, в кампусах Foxconn не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

В соответствии китайской политикой «нулевой терпимости» по борьбе с COVID-19, местные власти должны оперативно принимать меры вплоть до полномасштабного карантина, чтобы подавить любые вспышки. Так, в апреле Foxconn закрывала два завода в китайском городе Куньшань из-за вспышки коронавируса.