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Пандемия коронавируса ,  
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Таиланд перестал требовать сертификаты о вакцинации от COVID при въезде

Туристам для въезда в Таиланд больше не требуется предоставлять сертификат о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном коронавирусе, сообщает портал Khaosod со ссылкой на МИД страны.

В Таиланде понизили уровень беспокойства по поводу COVID-19 с опасного до уровня контролируемого инфекционного заболевания. Правительство продолжает следить за ситуацией и призывает жителей вакцинироваться, в частности, там скоро начнется кампания по вакцинации детей до четырех лет, для этого будут использовать вакцину от Phizer, указывает Khaosod.

Ношение масок и соблюдение социальной дистанции в Таиланде теперь носит рекомендательный характер, уточняет Bangkok Post. Однако носить маски все еще обязательно в общественном транспорте и кинотеатрах.

Власти страны пошли смягчение коронавирусных ограничений в связи со снижением числа случаев заражения. По данным Минздрава страны на 1 октября, которые приводит Khaosod, за прошедшие сутки в стране выявили 823 новых случая, умерли семь заболевших. Днем ранее, пишет Bangkok Post, было 839 случаев и девять смертей.

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Пока между Россией и Таиландом нет прямых рейсов, добраться в Бангкок можно с пересадкой, например, в Дохе или Дубае. «Аэрофлот» анонсировал запуск прямых рейсов между российской и тайской столицей с 30 октября с частотой семь рейсов в неделю.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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