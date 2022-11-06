Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 11:40
В России впервые с июля выявили менее 5 тыс. случаев COVID за сутки Общество, 11:34
Памятник Екатерине II в Одессе оградили деревянным забором Политика, 11:24
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 11:19
Кличко заявил, что массовых новогодних празднований в Киеве не будет Политика, 11:11
Как белка в колесе: как стремление все успеть лишает счастья Pro, 11:10
Россиянин за две минуты задушил американца на турнире UFC. Видео Спорт, 11:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Проблема большинства городов». Как жил Волгоград без воды и тепла Общество, 11:00
Цзю назвал предсказуемой победу россиянина Бивола в титульном бою WBA Спорт, 10:57
В Пентагоне назвали конфликт на Украине «лишь разминкой» Политика, 10:53
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 10:50
Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал Итогового турнира с первого места Спорт, 10:42
Как тренироваться и не «убить» здоровье: универсальное правило Pro, 10:39
Китай выразил Канаде протест из-за ограничений по добыче лития Политика, 10:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России впервые с июля выявили менее 5 тыс. случаев COVID за сутки

В России впервые с середины июля выявили менее 5 тыс. случаев COVID за сутки
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 4 566 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба. Это первый раз с середины июля, когда суточный прирост зараженных достиг отметки менее 5 тыс. — последний раз такое было 19 июля, когда зарегистрировали 4,2 тыс. случаев заболевания.

Госпитализированы с COVID-19 за сутки 457 человек, что на 21,5% меньше, чем накануне. Число выздоровевших упало на 26,7% по сравнению с предыдущим днем и составило 5 735 человек. Умерли 62 россиянина.

По числу выявленных новых случаев за сутки лидирует Москва (402), за ней следуют Свердловская область (389) и Санкт-Петербург (349).

Очередная волна заболеваемости COVID-19 началась в июле, после отмены всех коронавирусных ограничений. Роспотребнадзор пояснял, что дело в новых, более заразных подвидах омикрон-штамма, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания. Уровень заболеваемости начал снижаться в конце сентября после пиковых значений суточного прироста зараженных, превышающих 55 тыс. новых случаев.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в начале октября отмечала снижение заболеваемости COVID-19 в России вторую неделю подряд. По ее словам, в этом году новая волна коронавируса совпала по времени с сентябрьским подъемом ОРВИ.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19
Материалы по теме
Россияне сократили покупку лекарств от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter