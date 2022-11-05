Bloomberg оценил возможные убытки экс-«дочки» «Газпрома» в ФРГ в €1 млрд

SEFE, бывшая «дочка» «Газпрома», начала судебное разбирательство с Vitol, которая заявила, что может прекратить поставки газа. Если это произойдет, убытки компании составят около €1 млрд

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Крупнейший независимый сырьевой трейдер Vitol Group может приостановить поставки газа немецкой компании SEFE (Securing Energy for Europe), бывшей «дочке» «Газпрома», которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH, сообщает Bloomberg.

По словам двух источников агентства, если это произойдет и SEFE придется искать альтернативного поставщика, потери компании составят около €1 млрд ($987 млн). «Эти контракты [с Vitol] были заключены, когда рыночные цены были значительно ниже», — говорится в сообщении немецкой компании, которое приводит Bloomberg. Фирма «решительно отвергает законность приостановки [поставок газа] и будет продолжать оспаривать ее по всем доступным каналам».

Лондонское подразделение SEFE обратилось в суд с просьбой запретить трейдеру предпринимать действия, которые могут «вызвать немедленные и непоправимые пагубные последствия», пишет Bloomberg. По данным агентства, компания проиграла суд с требованием к Vitol о запрете остановки поставок газа, а новое разбирательство может состояться в феврале или марте 2023 года.

Как пишет агентство со ссылкой на источники, Vitol ранее заявила, что имеет право приостановить или полностью прекратить поставки газа из-за смены владельца SEFE в апреле (тогда Минэкономразвития ФРГ поручило передать Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства; незадолго до этого «Газпром» прекратил участие в своей германской «дочке» и принадлежащих ей активах и отозвал своих представителей из органов управления компании).

Россия 11 мая ввела санкции против Gazprom Germania. В указе об ответе на санкции, который подписал президент Владимир Путин, говорилось, что меры вводятся в целях защиты национальных интересов страны и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним государств. После этого глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что бывшие дочерние предприятия «Газпрома» больше не получают российский газ. Он заверил, что рынок сможет это компенсировать. Welt am Sonntag писала, что российские санкции могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные €5 млрд в год.