Bloomberg узнал, что ЕС потратил $105 млрд на заполнение газовых хранилищ

При этом опрошенные агентством эксперты отметили, что в следующем году эта «колоссальная сумма» только увеличится, поскольку за зиму имеющиеся запасы истощатся

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Европейские страны потратили «колоссальную сумму» в почти $105 млрд на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского топлива, пишет Bloomberg со ссылкой на собственную аналитику и экспертов.

«Общая стоимость запасов топлива [газа в хранилищах] составила $104,8 млрд», — приводит издание данные эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена МакВильямса.

В то же время руководитель отдела исследований глобальных энергетических рынков в Aurora Energy Research в Великобритании Анис Ганболд заявил, что на следующий год цифра только увеличится, поскольку за зиму имеющиеся запасы истощатся. Затем, по его словам, «все начнется заново».

Более того, эксперт указал, что закупка газа для заполнения хранилищ тормозит производство, соответственно, уводит ресурсы от долгосрочных потребностей.

В свою очередь обозреватель Bloomberg Лайонел Лоран уточнил, что Европа стремилась полностью заполнить резервуары до наступления первых холодов, что потребовало максимального использования альтернативных источников от Норвегии до Объединенных Арабских Эмиратов.

На протяжении последних лет цены на газ в Европе неоднократно обновляли исторические максимумы. Рост цен усилился после начала российской спецоперации на Украине и ответных санкций со стороны ЕС. Так, если в 2021 году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м в Евросоюз и Турцию, то с начала этого года экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился на 37,4% (данные на 1 сентября).

Это связано как с антироссийскими санкциями, которые мешают проводить оплату, так и с недавними диверсиями на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», в результате которых газ по этим ниткам перестал идти полностью.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE) на конец октября, европейские хранилища газа были заполнены на 93,6%, в том числе хранилища в Германии — на 97,5%. В то же время эксперты Bloomberg утверждали, что если погода будет холоднее, чем обычно, в Германии такого объема хватит только на два месяца, поэтому Европе придется продолжать закупки СПГ.