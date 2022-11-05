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Госагентства сообщили об обстреле Херсона шестью ракетами HIMARS

ТАСС и «РИА Новости»: ВСУ обстреляли Херсон из HIMARS
Фото: Cpl. Brendan Mullin / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Cpl. Brendan Mullin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Херсон подвергся обстрелу со стороны Украины, по городу выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«Четыре ракеты сбили подразделения ПВО, две ракеты упали в районе автовокзала в непосредственной близости от места сбора граждан города для эвакуации. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — сообщил собеседник ТАСС.

В Херсоне с середины октября идет эвакуация жителей: сначала с правого берега, который находится со стороны подконтрольных ВСУ территорий, а затем и с левого. Власти в качестве причины эвакуации называли возможное наступление украинских войск и возможное подтопление территорий в случае удара по Каховской ГЭС.

5 ноября замглавы херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пытаются «прощупывать» российскую оборону, но изменений на линии фронта нет. Минобороны указывало в сводке от того же дня, что армия отбила атаки на николаево-криворожском направлении в районе сел Саблуковка и Суханово в Херсонской области.

Теги
Херсон Херсонская область РСЗО «HIMARS» обстрел
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