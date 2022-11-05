Стремоусов сообщил об артиллерийском обстреле на херсонском направлении

Кирилл Стремоусов (Фото: Stremousov_Kirill / Telegram)

На херсонском направлении «жестко работает артиллерия», сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас жестко работает артиллерия на херсонском направлении. Слышны и одиночные разрывы, и РСЗО, как входящие, так и исходящие. За последнюю неделю такой активности не было», — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее 5 ноября Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются «прощупать» российскую линию обороны на херсонском направлении. Он добавил, что продолжается эвакуация жителей региона.

Эвакуация идет с середины октября, сначала жителей вывозили с правого берега Днепра, а в конце месяца начали эвакуировать и с левого. Причиной такого решения местные власти называли возможное наступление ВСУ и подтопление территорий в случае нанесения удара по Каховской ГЭС.