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Стремоусов заявил о попытках ВСУ «прощупывать» российскую линию обороны

Стремоусов: ВСУ пытаются «прощупывать» российскую линию обороны
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Ситуация на фронте в Херсонской области остается без изменений, хотя украинские военные предпринимают некоторые действия против российской обороны, заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«На линии разграничения по всем направлениям все без изменений, несмотря на некоторые попытки укронацистов прощупывать линию обороны», — сказал он.

Замглавы администрации добавил, что продолжается эвакуация людей с берегов Днепра, в том числе жителей отправляют в Россию с предоставлением 100 тыс. руб. и жилищных сертификатов.

«Людям тяжело принять новую реальность, но мы стараемся их убедить. Мы уверяем всех, что все это временно и для их же блага, сохранения жизней мирных жителей», — подчеркнул Стремоусов.

Эвакуация в регионе идет с середины октября. Сначала людей стали вывозить с правого берега Днепра, позднее началась эвакуация и с части левого берега. Причиной этих действий власти области называли возможное наступление ВСУ и возможное подтопление территорий, если произойдет удар по Каховской ГЭС.

Минобороны в эти дни неоднократно сообщало об отражении атак ВСУ. Стремоусов также допускал уход российских военных на левый берег.

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