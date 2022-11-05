По всей Украине отменили ранее объявленную воздушную тревогу

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Во всех областях Украины отменили воздушную тревогу, следует из данных сайта Klymenko Time, отслеживающего оповещения. Ее объявили после 10:00.

В течение последнего месяца российская армия несколько раз наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины. Последний массированный удар был совершен 31 октября.

Как указывал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, в этот день были повреждены 18 энергетических объектов. Из-за выведения из строя энергетической инфраструктуры в стране наблюдаются перебои с электричеством. Накануне, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что днем ранее отключение света коснулось 4,5 млн украинцев.

Российские удары стали ответом на атаку на Крымский мост, которая произошла 8 октября. В результате взрыва грузовика были повреждены несколько пролетов, погибли четыре человека. Москва обвинила в его организации украинские спецслужбы. Зеленский опровергал причастность Киева к этому взрыву.