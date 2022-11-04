Зеленский: отключение электричества на Украине за день затронуло около 4,5 млн человек

Отключение электричества на Украине за день затронуло 4,5 млн человек

Без электричества оставались жители Киева и десяти областей, сообщил президент Владимир Зеленский

Фото: Michael Kappeler / dpa / picture-alliance / ТАСС

Отключение электричества на Украине 3 ноября коснулось около 4,5 млн человек, сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Только по состоянию на этот вечер от потребления временно отключены по аварийным и стабилизационным графикам около 4,5 млн потребителей», — сказал он.

Без света оставались жители Киева и десяти областей: Киевской, Днепропетровской, Житомирской, подконтрольной Киеву части Запорожской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской, уточнил украинский лидер.

По данным «Укрэнерго», в пятницу, 4 ноября, с 00:00 до 24:00 энергопотребление будет ограничено в Днепропетровской, Кировоградской областях и подконтрольной Украине части Запорожской, а также в Сумской, Харьковской и Полтавской. «С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях», — сообщили в компании.

С 10 октября, после подрыва грузовика на Крымском мосту, российские военные начали наносить ракетные удары по украинской территории. Минобороны отчитывалось об поражении военных и энергетических объектов. На территории Украины регулярно объявляется воздушная тревога.

Из-за ударов по критической инфраструктуре украинские власти объявили об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны. В стране повреждено более трети энергетической инфраструктуры.

Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий не исключил, что на Украине может возникнуть гуманитарный кризис из-за перебоев в электроснабжении, необходимого в том числе для отопительных систем.