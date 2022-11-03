Курский губернатор сообщил об обстреле ВСУ двух поселков

Украинские военные обстреляли поселки Теткино и Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня под обстрел ВСУ попали поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнем атака противника была подавлена», — написал Старовойт, добавив, что российские войска полностью контролируют ситуацию.

Глушковский район расположен в юго-западной части Курской области, на юге и западе он граничит с Сумской областью Украины.

Поселок Краснооктябрьский уже попадал под обстрелы 1 ноября и 29 сентября, в обоих случаях пострадавших не было. В первый раз ущерб получила подстанция, в результате часть жителей осталась без света и воды. Теткино подвергается обстрелам регулярно, поселок попадал под огонь 6 октября, 6, 12 и 20 сентября.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Накануне его продлили до 21 ноября. Кроме того, в Курской области с 19 октября действует средний уровень реагирования. Этот режим дает главе региона право усиливать охрану общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов, временно отселять жителей в безопасные районы, вводить особый режим въезда и выезда, ограничивать движение транспортных средств и вводить их досмотр и принимать иные меры.