Баку сообщил об обстреле армянскими военными своих позиций на границе

Вид на здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: mod.gov.az)

Армянские военные обстреляли позиции Азербайджана в направлении приграничных населенных пунктов Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ночь с 3 на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Йухары Шорджа Басаркечярского района, применив стрелковое оружие различного калибра, в течение пяти часов с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа и Моллабайрамлы Кельбаджарского района», — говорится в сообщении.

После этого азербайджанские военные, находящиеся на указанных направлениях, предприняли ответные меры, добавили в ведомстве.

Минобороны Армении назвало эти сообщения дезинформацией. «В ночь с 3 на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2020 года Кельбаджарский район, находившийся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, перешел под контроль Азербайджана, а Армения вывела оттуда свои войска. Кроме того, в рамках трехстороннего соглашения, заключенного тогда премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, Баку перешли более 120 населенных пунктов из шести районов Нагорного Карабаха.

31 октября в Сочи лидеры трех стран вновь встретились, чтобы обсудить урегулирование конфликта в регионе. Пашинян согласился с предложением оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее и «зафиксировать нынешнее положение в виде некоего статус-кво и решать вопрос Армения — Азербайджан». До этого он говорил, что Еревану важна четкая позиция Москвы о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции на 11 мая 2021 года.

По мнению Алиева, конфликт в Нагорном Карабахе был решен два года назад и в этом контексте «практически нечего обсуждать», но отношения Баку и Еревана нуждаются в нормализации.