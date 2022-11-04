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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку сообщил об обстреле армянскими военными своих позиций на границе

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле армянскими военными своих позиций на границе
Вид на здание Министерства обороны Азербайджана
Вид на здание Министерства обороны Азербайджана (Фото: mod.gov.az)

Армянские военные обстреляли позиции Азербайджана в направлении приграничных населенных пунктов Кельбаджарского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ночь с 3 на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Азизли и Йухары Шорджа Басаркечярского района, применив стрелковое оружие различного калибра, в течение пяти часов с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Еллиджа и Моллабайрамлы Кельбаджарского района», — говорится в сообщении.

После этого азербайджанские военные, находящиеся на указанных направлениях, предприняли ответные меры, добавили в ведомстве.

Минобороны Армении назвало эти сообщения дезинформацией. «В ночь с 3 на 4 ноября подразделения Вооруженных сил Армении не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2020 года Кельбаджарский район, находившийся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, перешел под контроль Азербайджана, а Армения вывела оттуда свои войска. Кроме того, в рамках трехстороннего соглашения, заключенного тогда премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, Баку перешли более 120 населенных пунктов из шести районов Нагорного Карабаха.

31 октября в Сочи лидеры трех стран вновь встретились, чтобы обсудить урегулирование конфликта в регионе. Пашинян согласился с предложением оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее и «зафиксировать нынешнее положение в виде некоего статус-кво и решать вопрос Армения — Азербайджан». До этого он говорил, что Еревану важна четкая позиция Москвы о необходимости отвода азербайджанских войск на позиции на 11 мая 2021 года.

По мнению Алиева, конфликт в Нагорном Карабахе был решен два года назад и в этом контексте «практически нечего обсуждать», но отношения Баку и Еревана нуждаются в нормализации.

Теги
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