Алиев заявил о пяти принципах для нормализации отношений с Ереваном

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Азербайджан выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Точнее, фундаментальные принципы международного права. Думаю, на этой основе можно достичь нормализации», — сказал он.

Алиев подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе был решен два года назад и в этом контексте «практически нечего обсуждать». В то же время, по его словам, нормализация армяно-азербайджанских отношений «требует очень серьезных шагов».

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