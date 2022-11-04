На Украине вновь объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу третий раз за ночь

В некоторых областях Украины вновь объявлена воздушная тревога.

Сигнал тревоги, согласно сообщениям властей в телеграм-каналах, прозвучал в Тернопольской и Ровенской

областях. Ночью тревога объявлялась в Черкасской, Киевской, Николаевской и Кировоградской областях. В последней дважды за ночь.

Воздушная тревога регулярно звучит на Украине, после того как российские военные 10 октября начали наносить ракетные удары по территории страны. Перед этим на Крымском мосту был подорван грузовик. Россия назвала взрыв терактом и обвинила в нем украинские спецслужбы. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев, «насколько ему известно», не заказывал атаку на Крымский мост.

Власти украинских городов и областей сообщали о взрывах и повреждении критической инфраструктуры, в том числе энергетической. Из-за этого в стране наблюдаются перебои с электричеством. По данным властей, повреждено более трети энергетических объектов.

Минобороны России отчитывалось о поражении военных и энергетических объектов.

По словам Зеленского, только накануне без электричества из-за аварийных отключений остались жители Киева и десяти областей — всего около 4,5 млн украинцев.