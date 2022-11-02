Воздушную тревогу объявили в центральных и южных областях Украины

Тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областях. Глава Черкасской областной администрации сообщил о попадании одного из беспилотников в объект инфраструктуры

Люди в бомбоубежище (Фото: Serhii Hudakukrinform / Global Look Press)

Воздушная тревога вновь объявлена в большинстве центральных и южных областей Украины, свидетельствуют данные телеграм-канала «Карты воздушных тревог».

К 9:00 тревога звучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Тревогу в Полтавской и Днепропетровской областях подтвердили главы местных администраций Дмитрий Лунин и Валентин Резниченко. Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец сообщил о работе систем ПВО в регионе. Также, по его словам, один из беспилотников попал в объект инфраструктуры.

С 10 октября, после подрыва 8 октября грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы, российские военные начали наносить ракетные удары по украинской территории: Минобороны отчитывалось об атаке военных и энергетических объектов. На территории Украины ежедневно объявляется воздушная тревога.

Из-за ударов по критической инфраструктуре украинские власти объявили об экстренных отключениях электроэнергии на всей территории страны. До этого был приостановлен экспорт электричества, а жителей Украины призвали отказаться от использования электроприборов. Министр энергетики страны Герман Галущенко оценивал повреждение энергетической инфраструктуры в 30–40%.