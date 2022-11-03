Прокуратура начала проверку из-за выброса дельфинов в Черное море

Животных выбросил владелец дельфинария, сославшись на нехватку средств для их содержания. По мнению специалистов, дельфины не выживут в море. Прокуратура установит, имело ли место жестокое обращение с животными

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Прокуратура Севастополя проверит информацию о дельфинах, выброшенных в Черное море, сообщается в телеграм-канале ведомства.

О том, что владелец дельфинария в парке Победы выкинул животных в море, накануне вечером сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, животные больше десяти лет прожили в неволе и, как считают специалисты, могут погибнуть в открытом море. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные выбрасывают в море дельфинов, на место прибыла следственно-оперативная группа.

В прокуратуре уточнили, что дельфинов выбросил владелец дельфинария Flipper и гендиректор ООО «Биологическая станция» (по данным сервиса «РБК Компании», это Владимир Калниболотский). Дельфинарий взял двух самцов и двух самок в аренду у «Биологической станции».

Сам Калниболотский пояснил телеграм-каналу «Mash на волне», что у него «нет средств к содержанию краснокнижных животных» (20–30 млн руб. до следующего сезона), поэтому он решил отпустить их «в среду обитания, домой». Владелец дельфинария сказал, что предварительно «подготовил» дельфинов. Их стоимость он оценил в $500 тыс. «Наверное, меня посадят, хотя я не знаю, за что», — добавил Калниболотский.

«По итогам всех проверочных мероприятий будет дана оценка действиям указанного лица с точки зрения наличия в них состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК (жестокое обращение с животными), административного правонарушения по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) либо иных нарушений», — заявили в прокуратуре. Там отметили, что прежде природоохранная прокуратура уже проверяла законность деятельности дельфинария Flipper и выявила отсутствие сопроводительных документов на корма для животных. Руководство дельфинария устранило это нарушение.

Утром 3 ноября специалисты начали поиск дельфинов. Двое из них прибились к берегу, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Их отправят в Коктебель — там есть дельфинарий.

«Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные, — это облегчит поиск среди их морских собратьев», — отметила Радионова.