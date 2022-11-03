Прокуратура начала проверку из-за выброса дельфинов в Черное море

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 02 ноя, 16:17
Цена конфликта: как изменилась внешняя торговля России после 24 февраля Pro, 12:04
ВТБ сообщил о резком росте доли ипотеки на вторичное жилье Недвижимость, 11:59
Совфед рассмотрит возвращение двухлетнего срока службы в армии Политика, 11:52
Как люди оказываются без дома и как им помочь Партнерский проект, 11:51
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:49
Заблокировавший россиян криптопроект объявил о массовых сокращениях Крипто, 11:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:47
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Цены на газ в Европе выросли на 10% и превысили $1400 за тыс. кубометров Инвестиции, 11:47
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 11:39
Объем торгов иностранными акциями на СПБ Бирже рухнул более чем на 50% Инвестиции, 11:38
Мартин Скорсезе станет продюсером нового фильма с Дженнифер Лоуренс Life, 11:33
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 11:28
Чистая прибыль Мосбиржи за третий квартал выросла почти на 30% Инвестиции, 11:21
Семь кораблей покинули порты Украины после возобновления зерновой сделки Политика, 11:20
Общество ,  
0 

Прокуратура начала проверку из-за выброса дельфинов в Черное море

Прокуратура Севастополя начала проверку информации о выброшенных в море дельфинах
Животных выбросил владелец дельфинария, сославшись на нехватку средств для их содержания. По мнению специалистов, дельфины не выживут в море. Прокуратура установит, имело ли место жестокое обращение с животными

Video

Прокуратура Севастополя проверит информацию о дельфинах, выброшенных в Черное море, сообщается в телеграм-канале ведомства.

О том, что владелец дельфинария в парке Победы выкинул животных в море, накануне вечером сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, животные больше десяти лет прожили в неволе и, как считают специалисты, могут погибнуть в открытом море. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные выбрасывают в море дельфинов, на место прибыла следственно-оперативная группа.

В прокуратуре уточнили, что дельфинов выбросил владелец дельфинария Flipper и гендиректор ООО «Биологическая станция» (по данным сервиса «РБК Компании», это Владимир Калниболотский). Дельфинарий взял двух самцов и двух самок в аренду у «Биологической станции».

Сам Калниболотский пояснил телеграм-каналу «Mash на волне», что у него «нет средств к содержанию краснокнижных животных» (20–30 млн руб. до следующего сезона), поэтому он решил отпустить их «в среду обитания, домой». Владелец дельфинария сказал, что предварительно «подготовил» дельфинов. Их стоимость он оценил в $500 тыс. «Наверное, меня посадят, хотя я не знаю, за что», — добавил Калниболотский.

«По итогам всех проверочных мероприятий будет дана оценка действиям указанного лица с точки зрения наличия в них состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК (жестокое обращение с животными), административного правонарушения по ст. 8.35 КоАП РФ (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных) либо иных нарушений», — заявили в прокуратуре. Там отметили, что прежде природоохранная прокуратура уже проверяла законность деятельности дельфинария Flipper и выявила отсутствие сопроводительных документов на корма для животных. Руководство дельфинария устранило это нарушение.

Читайте на РБК Pro
Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Рецепт успеха: как Рэй Крок создавал McDonald's
Пять упражнений, которые поднимут настроение
Есть риск, что китайцы поставят вам бракованный товар. Как этого избежать

Утром 3 ноября специалисты начали поиск дельфинов. Двое из них прибились к берегу, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Их отправят в Коктебель — там есть дельфинарий.

«Двух других дельфинов ищем. Хорошо, что они чипированные, — это облегчит поиск среди их морских собратьев», — отметила Радионова.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Светлана Радионова Севастополь прокуратура проверка дельфины
Материалы по теме
Прокуроры выявили нарушения в зоопарках, цирках и приютах для животных
Общество
Зоозащитники предложили бойкот датских товаров из-за убийства дельфинов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter