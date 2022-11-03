Путин дал Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин вручил экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, который теперь возглавляет Народный совет Национального собрания страны, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщает сайт Кремля по итогам их встречи.

«Мы очень гордимся тем, каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под Вашим руководством. Хочу отметить, что Вы дали очень хороший толчок в развитии наших отношений, и эта динамика не снижается с приходом нового президента. <...> Это очень высокая награда, она полностью соответствует тому вкладу, который был сделан Вами в развитие наших межгосударственных связей», — заявил Путин.

Экс-президент поблагодарил российского коллегу и передал «самые теплые слова, пожелания здравия» от главы государства Сердара Бердымухамедова.

Указ о награждении бывшего президента Туркменистана орденом «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном» Путин подписал в конце августа.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждают за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, выдающимися спортивными достижениями, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами. По решению президента этим орденом могут награждаться иностранные граждане и лица без гражданства.

1 ноября в ходе визита в Россию Бердымухамедов подписал соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Халк Маслахаты (верхняя палата парламента) Туркменистана с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

Бердымухамедов был президентом Туркменистана в течение 15 лет — с февраля 2007 года по март 2022 года. Он ушел со своего поста, заявив, что решил уступить дорогу молодым руководителям, «воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности». Новым президентом стал его сын Сердар Бердымухамедов, набравший на выборах в марте 72,97% голосов.

В июне Путин и президент Туркменистана по итогам переговоров подписали декларацию об углублении стратегического партнерства двух стран. Стороны договорились сотрудничать в правовой сфере, в области транспорта и энергетики, а также расширять взаимодействие по охране окружающей среде.