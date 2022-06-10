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Путин и Бердымухамедов подписали декларацию об углублении партнерства

Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин (слева направо)
Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и его туркменский коллега Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров подписали декларацию об углублении стратегического партнерства двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

На брифинге по итогам переговоров российский президент рассказал журналистам, что в документе «зафиксированы приоритеты совместной работы на перспективу в политической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарной областях», а также в сферах биологической и информационной безопасности. Стороны договорились сотрудничать в правовой сфере, в области транспорта и энергетики, а также расширять взаимодействие по охране окружающей среды.

Полный текст документа опубликован на сайте Кремля

Переговоры Путина и Бердымухамедова прошли в Москве 10 июня. Главы государств обсуждали развитие сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах и другие вопросы международной и региональной повестки.

Путин также вручил президенту Туркмении орден Дружбы, которым наградил его в середине мая. Он принял предложение коллеги в будущем посетить страну.

Путин пообещал новому президенту Туркменистана посетить страну
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Сердар Бердымухамедов

О приезде Бердымухамедова Кремль объявил накануне. Поездка в Россию стала его первым официальным визитом в другую страну с момента вступления в должность.

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Бердымухамедов стал президентом Туркмении 19 марта. На этом посту он сменил своего отца Гурбангулы Бердымухамедова, который управлял страной с 2007 года. Выборы в Туркмении прошли досрочно, так как бывший глава государства решил сложить с себя полномочия и «дать дорогу молодым». Очередной срок Бердымухамедова-старшего истекал в 2024 году.

На состоявшихся в марте президентских выборах избранный глава государства представлял правящую Демократическую партию, он набрал 72,97% голосов.

Теги
Владимир Путин Сердар Бердымухамедов Туркмения совместная декларация
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