Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 66,61 (+0,25) Инвестиции, 16:05
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 63,56 (+0,02) Инвестиции, 16:05
«Причинение добра»: пять типичных ошибок компаний-благотворителей Социальная экономика, 16:40
Путин наградил президента Туркмении орденом Дружбы Политика, 16:35
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 16:34
Чемезов назвал сроки начала серийного производства Checkmate Политика, 16:26
«Би-2» перенесла летние концерты в России Общество, 16:21
FT узнала о блокировке Турцией переговоров о Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 16:17
«Формула-1» не стала искать замену отмененному Гран-при России Спорт, 16:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:15
Курский губернатор сообщил о новом обстреле приграничного села Алексеевка Политика, 16:11
Акции «Ростелекома» выросли на 5% на фоне рекомендации по дивидендам Инвестиции, 16:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:11
Турчак выступил против идеи Миронова об отмене осенних выборов Политика, 16:03
В России впервые возбудили дело из-за повторной дискредитации армии Политика, 16:02
В МГД решили сменить адрес посольства США на площадь Защитников Донбасса Политика, 16:01
Политика ,  
0 

Путин наградил президента Туркмении орденом Дружбы

Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин наградил лидера Туркмении Сердара Бердымухамедова орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте документа указано, что Бердымухамедов награжден «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном».

Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку
Политика

Сердар Бердымухамедов — сын предыдущего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, который руководил страной 15 лет. В марте в стране прошли президентские выборы, на которых Бердымухамедов-младший победил, набрав 72,97% голосов.

До избрания на пост президента Сердар Бердымухамедов занимал различные государственные должности. Сперва был главой департамента МИД, затем стал замминистра иностранных дел, руководил одной из областей страны Ахалским велаятом и занимал пост главы Министерства промышленности Туркмении. Незадолго до начала избирательной кампании он стал вице-премьером и членом Совета безопасности страны.

До победы на выборах Бердымухамедов-младший обещал сохранить нейтралитет Туркмении, развивать добрососедские отношения и укреплять сотрудничество с международными организациями, в частности с ООН.

Читайте на РБК Pro
Pro
Экономика РФ вступила в период изменений. Как это сказывается на банках
Статьи
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Инструкции
Pro
Какие ошибки в опционном договоре обернутся финансовыми потерями
Инструкции
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать
Инструкции
Pro
Фото: Myspeaker Глава «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Избыток ресурсов — это ошибка»
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Ничего особенного: как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции
Материалы к статье
Теги
Владимир Путин орден Дружбы Туркмения Сердар Бердымухамедов
Материалы по теме
Сын Бердымухамедова пообещал сохранить нейтралитет Туркмении
Политика
Сын Бердымухамедова победил на выборах президента Туркмении
Политика
Новый президент Туркмении отправил правительство в отставку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter