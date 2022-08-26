Путин наградил Бердымухамедова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Бердымухамедов был президентом Туркменистана в течение 15 лет. Весной, после решения политика «дать дорогу молодым», президентом страны избрали его сына Сердара

Гурбангулы Бердымухамедов (Фото: Jason Lee / Getty Images)

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Бердымухамедов награжден «за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном», говорится в документе.

В 2017 году Путин наградил тогда еще занимавшего пост президента Туркменистана Бердымухамедова орденом Александра Невского. В указе говорилось, что туркменский лидер был отмечен наградой за «обеспечение стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе».

Согласно данным на сайте Кремля, последние переговоры Путина и Бердымухамедова состоялись 15 марта, за несколько дней до того, как последний покинул свою должность. Тогда Путин отметил большой личный вклад уходящего президента в развитие отношений России и Туркменистана.

Гурбангулы Бердымухамедова занимал пост президента Туркменистана с февраля 2007 по март 2022 года. В годы своей работы на должности он получил титул «аркадаг» (туркм. «покровитель») и боролся с культом личности своего предшественника Сапармурата Ниязова. В частности, имя экс-лидера убрали из гимна, текста присяги для приема в школу и на работу. Самому Бердымухамедову в 2015 году возвели позолоченный памятник высотой 21 м.

В 2010 году Бердымухамедов вошел в список худших диктаторов мира по версии журнала The Foreign Policy. В Туркменистане и за его пределами политик известен как автор стихов и исполнитель. Он выпустил несколько песен, в том числе совместный с внуком клип о коне Роваче.

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11 февраля 2022 года Бердымухамедов объявил о решении уйти в отставку с поста президента и «дать дорогу молодым». Через несколько дней после этого кандидатом на президентских выборах выдвинули сына Бердымухамедова Сердара. В марте он выиграл на них, набрав, по данным ЦИК, более 70% голосов избирателей. Бердымухамедов-старший из политики не ушел и занял пост главы Халк Маслахаты (верхняя палата парламента Туркмении).