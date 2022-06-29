Путин подарил Бердымухамедову две сабли. Видео

Путин подарил экс-президенту Туркмении две сабли и скульптуру наездника на день рождения

Video

Президент России Владимир Путин подарил бывшему главе Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову две сабли, шахматы и скульптуру наездника в честь его 65-летия. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру «Возвращающийся наездник» — то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли — одну старую, одну новую», — сказал он.

Путин приехал в Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите утром 29 июня. По плану он должен был встретиться с Бердымухамедовым-старшим и его сыном — новым президентом Сердаром. Последний пригласил Путина приехать в Туркмению во время встречи 10 июня в Москве.