Путин подарил Бердымухамедову две сабли. Видео

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Госдума приняла льготы по ипотеке для многодетных семей Недвижимость, 15:51
Швеция и Финляндия получили приглашение на вступление в НАТО Политика, 15:49
В Петербурге объяснили ограничение доступа к выставке о боях за Мариуполь Политика, 15:48
НАТО определила Россию как «главную угрозу безопасности» Политика, 15:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:41
Москалькова сообщила о письме Красного Креста Киеву о российских моряках Политика, 15:39
Госдума приняла законопроект о штрафах за выброшенный из машины мусор Авто, 15:38
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 15:37
Что известно о пожарах в ангарах на юге Москвы. Видео Общество, 15:30
Олимпийского чемпиона по боксу поймали при попытке сбежать с Кубы Спорт, 15:23
Миллиардер Ричард Брэнсон посетил Гостомель Политика, 15:22
Зампред ЦБ заявил, что в России «должна возобладать рыночная дисциплина» Общество, 15:18
Какие практики помогают «отключиться» от мира, чтобы узнать себя РБК и ГАЛС, 15:13
На Fashion Tech Run испытали российские решения в сфере моды и технологий Город, 15:12

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Путин подарил Бердымухамедову две сабли. Видео

Путин подарил экс-президенту Туркмении две сабли и скульптуру наездника на день рождения

Video

Президент России Владимир Путин подарил бывшему главе Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову две сабли, шахматы и скульптуру наездника в честь его 65-летия. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру «Возвращающийся наездник» — то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли — одну старую, одну новую», — сказал он.

Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите
Политика

Путин приехал в Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите утром 29 июня. По плану он должен был встретиться с Бердымухамедовым-старшим и его сыном — новым президентом Сердаром. Последний пригласил Путина приехать в Туркмению во время встречи 10 июня в Москве.

Теги
Владимир Путин Гурбангулы Бердымухамедов Туркмения Россия

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите
Политика
Путин впервые приедет к новому президенту Туркмении
Политика
Путин пообещал новому президенту Туркменистана посетить страну
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter