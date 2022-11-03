Посол России заявил, что Бразилия не поддержит санкции против Москвы

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Бразилия при новом президенте Луле да Силве сохранит политику неприятия санкций против России, заявил российский посол в этой стране Алексей Лабецкий, передает «РИА Новости».

«Я убежден, что Бразилия сохранит свою принципиальную позицию неприятия односторонних санкций против России, и это для нас принципиально важно», — сказал Лабецкий.

По его словам, Бразилия будет проводить активную внешнюю политику, ориентированную на национальные интересы глобального характера.

«Бразилия — это страна, которая проводит суверенную внешнюю политику и определяет свои интересы не по тому, что диктуют те или иные страны, а определяет свою внешнюю политику исходя из национальных интересов», — подчеркнул российский дипломат.

26 марта МИД Бразилии осудил санкции против России из-за Украины. Как заявил министр иностранных дел Карлус Франса, Бразилия не согласна с введением «односторонних и выборочных» ограничений в отношении России. Он назвал эти меры незаконными с точки зрения международного права.

31 октября кандидат от социалистической коалиции Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии. Разрыв между ним и экс-президентом Жаиром Болсонару после подсчета 99,26% голосов оказался минимальным — 50,85% против 49,15%.

Президент России Владимир Путин поздравил Лулу да Силву с избранием на пост. Он написал, что рассчитывает на дальнейшее развитие «конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях».