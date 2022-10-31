Почему «тропический Трамп» проиграл выборы в Бразилии

К власти в Бразилии пришел лидер либеральной коалиции Лула да Силва. Почему его противостояние с Жаиром Болсонару схоже с выборами в США 2020 года и как теперь могут измениться российско-бразильские отношения — разбирался РБК

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Почему президентские выборы в Бразилии похожи на кампанию в США 2020 года

По итогам второго тура президентских выборов в Бразилии, прошедшего 30 октября, к власти пришел лидер левых Луис Инасиу Лула да Силва (Лула), который уже возглавлял страну в 2003–2010 годах. Его соперник, действующий президент Бразилии Жаир Болсонару, стал первым главой государства в истории современной Бразилии, которому не удалось переизбраться на второй срок, хотя разрыв между ним и да Силва оказался совсем небольшим — 50,8% голосов против 49,2%, или 2 млн бюллетеней. Экс-президент победил с лучшим результатом в истории — за него проголосовали 60 млн человек, что превышает поставленный им же рекорд 2006 года.

По традиции проигравший участник выборов должен признать свое поражение и поздравить победителя, но Болсонару пока так этого и не сделал. «До сих пор Болсонару не звонил мне, чтобы признать мою победу, и я не знаю, позвонит ли он и признает ли мою победу», — сказал Лула десяткам тысяч своих сторонников, празднующих итоги выборов на авеню Паулиста в Сан-Паулу.

Ранее Болсонару неоднократно заявлял о фальсификациях в ходе президентских выборов, первый тур которых прошел в начале октября, однако не приводил никаких доказательств, подтверждающих его обвинения. Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент Бразилии может не признать свое поражение на выборах и попытаться оспорить результаты. В стране уже готовятся к связанным с этим протестам.

Воскресное заявление старшего сына президента Флавио Болсонару о том, что его отец стал жертвой «величайшего из когда-либо виденных мошенничества на выборах», лишь подогревает эти опасения. Газета The Guardian обратила внимание на то, что высказывание сына Болсонару очень похоже на риторику Дональда Трампа после его поражения на выборах 2020 года, когда он отказывался признавать победу Джо Байдена.

Президент Бразилии имеет репутацию ярого поклонника Трампа, а латиноамериканские СМИ неоднократно проводили параллели между двумя лидерами и даже называли Болсонару «тропическим, или латинским, Трампом». Теперь некоторые медиа предполагают, что Болсонару попытается повторить тактику своего кумира.

Жаир Болсонару (в желтой футболке) (Фото: Buda Mendes / Getty Inages)

Чем известны Лула и Болсонару

Выборы в Бразилии сопровождались колоссальной поляризацией населения, что подтверждается и крайне близкими результатами Лулы и Болсонару. Обстановку подогревали и резкие выпады кандидатов в адрес друг друга. 77-летний Лула — знаковая фигура для Бразилии. Начав политическую карьеру с низов и основав Рабочую партию, он занял президентский пост в период сырьевого бума и использовал этот шанс для того, чтобы запустить многочисленные социальные программы, которые позволили миллионам бразильцев выйти из нищеты. Когда Лула покидал свой пост в 2010 году, рейтинг его одобрения доходил до 90%.

При этом большим пятном на его репутации обернулась «операция Автомойка» — крупнейшее международное антикоррупционное расследование, по результатам которого обвинения были выдвинуты сотням политиков и бизнесменов в странах Латинской Америки. Объектом расследования в Бразилии стала компания Petrobras — местный нефтяной гигант, который, как оказалось, получал международные контракты за взятки. В 2017 году Лула был признан главным бенефициаром этой схемы и отправился в тюрьму, но провел там лишь два года — Верховный суд выпустил его на свободу из-за ошибок в ходе судебного процесса. В марте 2021 года с Лулы были сняты все обвинения.

После переизбрания он пообещал вновь сконцентрироваться на проблеме бедности, ввести налог для богатых, уделить повышенное внимание вопросам экологии и изменить подход к вырубке лесов Амазонии.

Болсонару, напротив, известен своими консервативными взглядами. Однако он имеет крайне противоречивую репутацию как внутри страны, так и на международной арене. В период пандемии коронавируса Болсонару стал негласным символом ковид-диссидентства на государственном уровне — он неоднократно преуменьшал опасность болезни, называя ее «легким гриппом», в то время как страна находилась на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, а число погибших от коронавируса достигло почти 700 тыс. Сильнейший скандал разгорелся после того, как летом 2020 года Болсонару вышел к журналистам на пресс-конференцию, зная о своем положительном результате теста на коронавирус. В ходе своего выступления он признался, что болен. После этого журналисты, присутствовавшие на мероприятии, подали коллективный иск.

Неоднократной критике подвергались и его симпатии к военной диктатуре. При нем темпы вырубки лесов Амазонии достигли рекордных значений. Это стало поводом для того, чтобы австрийские экологи в 2021 году подали заявление в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в преступлениях против человечества. Примерно в это же время следственный комитет сената Бразилии подготовил доклад, в котором также обвинил Болсонару в преступлениях против человечества, но в связи с тем, что правительство пыталось добиться выработки «коллективного иммунитета» за счет большого числа заражений, а не вакцинации.

Луис Инасиу Лула да Силва (на баннере) (Фото: Joao Laet / Getty Images)

Как приход Лулы к власти скажется на отношениях с Москвой

За несколько дней до выборов в Бразилии президент России Владимир Путин заявил, что у него хорошие отношения с обоими кандидатами. «Мы в хороших отношениях с господином Лулой. Мы в хороших отношениях с господином Болсонару. Мы не вмешиваемся во внутриполитические процессы, это самое главное», — сказал Путин. Он также оказался одним из первых мировых лидеров, кто направил Лулу поздравления в связи с победой. «Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях. Желаю Вам успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме российского лидера.

Комментируя победу Лулы, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что двусторонние отношения России и Бразилии «носят весьма эффективный характер». «Мы во всех странах поддерживаем тех, кто разделяет мнение о необходимости развития двустороннего взаимодействия на основе взаимного уважения, взаимной выгоды, готовности учитывать интересы друг друга», — продолжил Песков.

По мнению заместителя директора Института Латинской Америки РАН Дмитрия Розенталя, каких-то серьезных корректировок внешнеполитического курса Бразилии ожидать не приходится. «У Лулы да Силвы есть достаточно большой бэкграунд отношений с Россией в прошлом, когда он был главой государства. Есть неплохо выстроенные отношения на уровне первых лиц. Поэтому не думаю, что будут какие-то серьезные изменения. Отношения продолжат быть прагматичными. Допускаю, что у команды да Силвы могут быть свои позиции по тому же украинскому кризису, но сам президент будет выстраивать отношения на взаимовыгодных условиях», — сказал Розенталь РБК.

