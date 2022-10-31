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Путин поздравил Лулу да Силву с избранием на пост президента Бразилии

Лула да Силва
Лула да Силва (Фото: Rodrigo Paiva / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поздравил экс-президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силву с повторным избранием на пост главы государства, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях», — написал Путин, добавив, что результаты выборов подтвердили политический авторитет Лулы да Силвы.

Глава государства пожелал избранному президенту успехов, здоровья и благополучия.

Выборы в Бразилии прошли 30 октября. Лула да Силва был кандидатом от социалистической коалиции «Бразильская федерация надежды» и обошел своего соперника, предыдущего президента и лидера Социал-либеральной партии Жаира Болсонару с минимальным отрывом — 50,85% голосов против 49,15% после подсчета 99,26% бюллетеней.

Лула да Силва уже был президентом Бразилии в 2003–2010 годах. В 2017 году он получил 12 лет колонии по обвинению в коррупции и отмывании денег в государственной нефтяной компании Petrobras, однако в 2021 году Федеральный верховный суд Бразилии снял с него все обвинения. Все это время Лула да Силва был на свободе, так как использовал право на апелляцию.

С избранием президента также поздравили глава евродипломатии Жозеп Боррель, президенты Франции и США Джо Байден и Эмманюэль Макрон, премьер-министры Испании и Канады Педро Санчес и Джастин Трюдо и другие политики.

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Владимир Путин Бразилия Луис Игнасио Лула да Силва выборы президента
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